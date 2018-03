Clermont: Fernandez préféré à Lopez face au Racing 92

Le quart d'heure joué dimanche dernier, à Toulon, pour son grand retour à la compétition après sa fracture de la cheville gauche en octobre dernier, n'aura pas suffi à Camille Lopez pour pouvoir prétendre aborder en tant que titulaire le quart de finale de Champions Cup franco-français face au Racing 92 ce dimanche, à Marcel-Michelin (14h). Franck Azéma et son staff lui ont préféré l'Argentin Patricio Fernandez, pas non plus épargné par les pépins physiques à répétition, mais qui fera la paire à la charnière avec son capitaine Morgan Parra, lui aussi de retour, mais en tant que titulaire, à Mayol.

Autre revenant, Wesley Fofana, bien que remis depuis deux semaines de son hernie cervicale, doit se contenter du banc au coup d'envoi, laissant Rémi Lamerat et Damian Penaud prendre le centre de l'attaque ; Rémy Grosso, intégré à un triangle arrière complété par Peter Betham et Nick Abendanon, est l'un des nombreux internationaux tricolores titulaires avec également les deuxièmes lignes Arthur Iturria et Sébastien Vahaamahina, mais aussi le pilier Rabah Slimani.