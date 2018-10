Champions Cup - Collazo assume

"On a joué à quitte ou double et on a perdu." Raphaël Lakafia, interrogé à l’issue de la défaite toulonnaise face à Newcastle dimanche après-midi (25-26), a reconnu que le RCT s’était bien battu "tout seul" lors de ce premier match de Champions Cup.

🏆 Champions Cup #RCTNEW

🏉 Lakafia : "On ne peut pas se permettre d'être aussi indiscipliné" pic.twitter.com/PiUl49kGMJ — beIN SPORTS (@beinsports_FR) October 14, 2018

Un revers on ne peut plus rageant face au dernier du championnat anglais, car les Varois, très indisciplinés et en infériorité numérique pendant une demi-heure à Mayol, ont eu la possibilité de l’emporter dans les dix dernières minutes. Mais après avoir refusé une pénalité, à plus de 50m, à la 73e, alors que François Trinh-Duc voulait la tenter, ils ont de nouveau opté pour la pénaltouche trois minutes plus tard.

Deux choix très discutés, pour essayer d’aller chercher le bonus offensif, qui n’ont donc pas payé, et qui sont parfaitement assumés par le nouvel entraîneur toulonnais. "C’était mon choix, c’est moi et je vous regarde dans les yeux. Parce que j’aime bien aller au bout de mes idées. Parce qu’on est sur un temps fort, parce que la pénalité est excentrée et ne nous permet de passer qu’un point devant", a déclaré Patrice Collazo en conférence de presse.

"L’équipe est sur une dynamique positive, elle a besoin de confiance et si on bascule là, on bascule totalement. Cela ne l’a pas fait mais ça viendra. Je sais qu’on va dire: c’est la faute à Collazo. Il n’y a pas de souci." Des soucis, l’ancien coach rochelais pourrait toutefois bientôt en connaître si le club de la Rade, 12e du Top 14, continue à ce rythme.