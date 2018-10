Castres: Une invincibilité attaquée par des Chiefs

Plus que jamais Castres, et avec son stade Pierre-Fabre, aura des airs de village d'irréductibles à l'occasion de la visite ce samedi d'Exeter, leader incontesté de la Premiership (6 victoires en 6 journées), dans le cadre de la 2e journée d'une Champions Cup mal débutée le week-end dernier avec le revers du CO à Gloucester.

L'antre des champions de France sera donc soumis à l'épreuve de ces Chiefs qui tenteront de mettre fin à une série d'invincibilité qui dure depuis 6 matches en Coupe d'Europe.