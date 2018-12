Castres: Palis et Rallier sont requalifiés

A l'heure d'aborder la double confrontation charnière de la phase de poules de la Champions Cup, les joueurs additionnels club par club sont annoncés par l'EPCR, l'organisateur des Coupes d'Europe. A Castres, l'arrière Geoffrey Palis et le talonneur Marc-Antoine Rallier réintègrent la liste des qualifiés que quittent dans le même temps Lucas Tharin et Paul Sauzaret. A Toulon, la récente recrue en 2e ligne Brian Alainu'Uese, ainsi que le jeune demi de mêlée Yoann Cottin (20 ans) postuleront également dès ce week-end sur la scène européenne avec le club varois. Lyon intègre de son côté le pilier Kevin Yameogo et le demi de mêlée Charl McLeod en lieu et place respectivement des blessés Clément Ric et Baptiste Couilloud.

