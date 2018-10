Castres: Combezou et Smith aussi à l'infirmerie

Bien sûr le Castres Olympique, champion de France en titre, a l'ambition d'être à la hauteur de ce statut et de briller enfin sur le front de la Coupe d'Europe. Mais encore faudrait-il que le club tarnais aborde cette nouvelle campagne en pleine possession de ses moyens et, après une première défaite concédée à Pierre-Fabre cette saison contre le Stade Français (9-14), c'est l'infirmerie du CO qui connaît une forte affluence.

Comme si les indisponibilités déjà acquises de Geoffrey Palis (genou), Julien Caminati (poignet), Scott Spedding (commotion), Anthony Jelonch (épaule) et Benjamin Urdapilleta (doigt) ne suffisaient pas, voilà aussi les centres Yann David, touché à un mollet, et Thomas Combezou, victime d'une commotion cérébrale, tous les 2 à nouveau sur le flanc. Le centre de l'attaque castraise avec les seuls Robert Ebersohn et Florian Vialelle encore valides peut toutefois s'estimer heureux si on le compare au poste de talonneur où, suite aux absences de Marc-Antoine Rallier et Kévin Firmin, seul Jody Jenneker postule encore. Pas forcément rassurant quand il s'agit d'aller défier ce samedi (14h) un club de Gloucester qui reste sur une victoire impressionnante sur le terrain des Wasps en Premiership (35-21).