Castres-Babillot: "On est une bande de potes, on s'éclate !"

Réduits à 14 dès la fin de première période, mais portés par une solidarité sans faille, les Castrais restent en vie grâce à la première défaite de la saison infligée à Exeter (29-25), le leader du championnat d’Angleterre. "On aime bien les challenges, les gros défis ; on a été solidaires, on est une bande de potes, on s’éclate !" Aussi simple que ça, à en croire le capitaine Mathieu Babillot, invité à commenter ce succès arraché malgré le carton rouge de Maama Vaipulu dès la fin de première période (36e). "On sait que c’est une équipe de champions, du haut niveau. On voulait le montrer aussi. On a été en difficultés en début de match, on ne doit pas prendre ce rouge, mais c’est aussi notre force. On « vide les cuves » pour ne pas garder la tête sous l’eau", complétait de manière très imagée Rory Kockott.