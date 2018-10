Bath-Toulouse ne sera pas rejoué !

Les Toulousains, leaders de la Poule 1, comptent bel et bien 2 victoires en 2 journées de Champions Cup. Si le dernier exploit face au Leinster (28-27) ne souffre aucune contestation, le succès inaugural du Stade était remis en cause par Bruce Craig, le propriétaire de Bath, le club anglais dominé sur sa pelouse par l'équipe d'Ugo Mola en ouverture de la compétition (22-20). Une requête écrite auprès de l'EPCR, pour exposer un problème de chronomètre en fin de rencontre, a été déboutée par l'organisateur des Coupes d'Europe.

"Bien que le graphique de l'horloge virtuelle affiché à la télévision indiquait que 79 minutes et 57 secondes s'étaient écoulées lorsque le match a pris fin, l'horloge officielle du stade, visible par les joueurs, le staff des clubs et les spectateurs, indiquait clairement que 80 minutes s'étaient écoulées, précise l'ECPR dans un communiqué publié ce mardi. Une fois qu'Andrew Brace (arbitre de la rencontre) a entendu dans son oreillette la confirmation de la part du chronométreur officiel que le temps était écoulé, il a sifflé la fin du match. (...) Le résultat du match de la Poule 1 reste tel quel." Les Toulousains peuvent dormir tranquilles. Au moins jusqu'au 8 décembre prochain et le prochain déplacement européen en Angleterre face aux Wasps.