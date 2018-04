Team USA: Une pré-sélection de 35 joueurs dévoilée

La fédération américaine de basket-ball a communiqué ce week-end une liste de 35 joueurs amenés à défendre les couleurs de Team USA jusqu’aux Jeux Olympiques de 2020, à Tokyo. Un groupe qui sera désormais entraîné par Gregg Popovich, successeur de Mike Krzyzewski.

Les plus grandes stars de la NBA, comme LeBron James, Stephen Curry, Kevin Durant, James Harden, Russell Westbrook ou encore Anthony Davis, en font évidemment partie. Reste à savoir si elles seront toutes au rendez-vous l’an prochain, pour la Coupe du monde 2019 en Chine.

Les 35 Américains pré-sélectionnés: Harrison Barnes, Bradley Beal, Devin Booker, Jimmy Butler, Mike Conley Jr., DeMarcus Cousins, Stephen Curry, Anthony Davis, DeMar DeRozan, Andre Drummond, Kevin Durant, Paul George, Eric Gordon, Draymond Green, Blake Griffin, James Harden, Tobias Harris, Gordon Hayward, Kyrie Irving, LeBron James, DeAndre Jordan, Kawhi Leonard, Damian Lillard, Kevin Love, Kyle Lowry, C.J. McCollum, Khris Middleton, Victor Oladipo, Chris Paul, Isaiah Thomas, Klay Thompson, Myles Turner, Kemba Walker, John Wall, Russell Westbrook.

