Miyem: "On a beaucoup trop mal commencé"

Capitaine de l’équipe de France féminine lors de cette Coupe du monde disputée à Tenerife, Endy Miyem est évidemment déçue après la lourde défaite concédée par les Bleues contre la Belgique (86-65), vendredi soir en quarts de finale. "On y a mis du cœur et du rythme, malheureusement trop tard", a réagi l’ailière tricolore (15 points) sur Canal+ Sport.

"On a beaucoup trop mal commencé. Encore une fois, on laisse nos adversaires être sur leur rythme de croisière et s’enflammer. Sur ce type de compétition, à ce niveau-là, ce n’est pas possible, a-t-elle ajouté. Il faut qu’on arrive à durcir notre jeu et comprendre que chaque seconde compte. C’est ce qu’il s’est passé ce soir et sur l’ensemble de la compétition."

"A la fin, j’ai dit à mes coéquipières qu’il fallait qu’on mûrisse. On a eu du mal à suivre les conseils de Valérie Garnier dès le début du match et il faut qu’on progresse là-dessus", a-t-elle conclu. Les Tricolores disputeront ce week-end des matches de classement.