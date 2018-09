Les Bleues tombent de haut

Le rêve s’est envolé pour les Bleues. Elles qui voulaient se mesurer aux impériales Américaines et décrocher une médaille dans cette Coupe du monde ont vu les portes du dernier carré se refermer brutalement, vendredi soir à Tenerife. Et l’équipe de France est autant responsable que la Belgique, son adversaire en quarts, de cette claque (86-65). Une terrible désillusion.

Jamais les joueuses de Valérie Garnier ne sont entrées dans cette rencontre. Elles n’avaient pourtant pas l’excuse de la fatigue, puisqu’elles avaient eu un jour de repos après leur barrage franchi contre la Turquie, mais l’enjeu les a visiblement tétanisées. Leur réussite catastrophique près du cercle, sur des tirs a priori faciles, et leurs nombreuses pertes de balle en attestent.

Quelle maladresse !

"On y a mis du cœur, mais trop tard malheureusement…, a réagi sur Canal+ Sport la capitaine Endy Miyem. On a beaucoup trop mal commencé et, encore une fois, on a laissé nos adversaires sur leur rythme de croisière, s’enflammer. Sur ce genre de compétition, à ce niveau-là, ce n’est pas possible. Il faut vraiment qu’on arrive à durcir notre jeu et qu’on mûrisse."

A la pause, les partenaires d’une Sandrine Gruda transparente (2 points à 1/11 aux tirs, 10 rebonds) tournaient ainsi à seulement 20% de réussite à deux points, et avaient déjà laissé filer neuf ballons. Résultat: 22 longueurs de retard (53-31, 20e) face à des Belges elles sur un nuage, à l’image de Kim Mestdagh (23 points, 6 rebonds) et Emma Meeseman (16 points, 9 rebonds).

Si les Bleues ont rivalisé au rebond, elles ont manqué de dureté en défense et payé cher l’adresse de leurs adversaires, qui ont compté jusqu’à 28 points d’avance en début de troisième quart-temps. Dans le sillage d’Endy Miyem (15 points) et Marine Johannes (17 points), les vice-championnes d’Europe ont tout tenté pour revenir (67-57, 33e). Mais elles partaient de trop loin.