Les Bleues dans le bon tempo

Du travail bien fait ! Très ambitieuses à l'entame de cette Coupe du monde aux Canaries, les Bleues ont répondu présent pour leur premier rendez-vous de la compétition, à Tenerife. Opposées à la Corée du Sud, les joueuses de Valérie Garnier ont connu une entame difficile, avec de la maladresse (2-9, 5e), et quelques trous d'airs en défense (18-23, 10e), avant d'accélérer très nettement pour l'emporter de près de 30 points (89-58).

A l'image de son équipe, qui a largement dominé les trois derniers quart-temps (71-35 en cumulé), Marine Johannès avait raté ses trois premiers tirs avant de tout mettre, ou presque, par la suite, pour terminer meilleure marqueuse de la rencontre avec 19 points à 7/12, dont 5/9 à trois points. "On a eu du mal à rentrer dans le match, on s'en doutait mais on a su réagir, a réagi la joueuse de Bourges sur Canal+ Décalé. On est restées agressives, on a pris les shoots. Il faut continuer sur cette lancée. Ça y est, c'est parti, on commence par une belle victoire, tout le monde a participé." Le banc a en effet bien contribué à ce succès, avec 40 points au total.

De bon augure pour les Bleues, qui devront vite enchaîner, dès dimanche, contre la Grèce (17h30), dans cette compétition au format réduit qui va passer très vite (la finale a lieu dans une semaine). Les coéquipières de Sandrine Gruda (12 pts) visent en effet la première place de leur groupe, qui leur offrirait un billet pour les quarts de finale, et leur permettrait, si la logique est respectée, d'éviter l'immense favori américain et le pays-hôte espagnol jusqu'en finale.