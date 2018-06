La France surclasse la Bosnie

Les trois points de Nicolas Batum après 30 secondes de jeu avaient donné le ton. Les Bleus, avec leurs stars NBA Rudy Gobert, Batum donc ou Evan Fournier, mais aussi avec les cadors d’Euroligue que sont Nando de Colo, Thomas Heurtel et Fabien Causeur, ont donné une leçon de professionnalisme en Bosnie. Les Bleus se sont imposés de 50 points (52-102) ! Les voilà donc lancés de plus en plus fort vers le Mondial 2019, car les résultats de ce premier tour – qui se conclura lundi en Russie – pour le moment parfait seront conservés pour le deuxième.

Les Bosniens devaient eux faire sans leurs meilleurs atouts, à commencer par Jusuf Nurkic, le pivot de Portland. La logique a été respectée et il n’y a donc pas eu de match. Dès la fin du premier quart, de loin le mois bien maîtrisé par les joueurs de Vincent Collet, un dunk de Batum donnait tout de même plus de 10 points d’avance (10-21, 9e). Puis du 44-22 à la pause et, déjà, plus du double de points par rapport à l’adversaire en fin de troisième quart (36-73). Des joueurs comme Paul Lacombe ont pu se montrer lors du dernier quart (40-81, 33e) et Batum, altruiste et concentré pour son premier match en bleu depuis deux ans, s’est évertué à régaler ses coéquipiers.

Batum: "Je restais sur une très mauvaise note, donc ça fait du bien"

"Après quelques bêtises dès le premier quart, on a fait une très bonne entame de troisième quart notamment, résume le joueur des Hornets sur Canal+ Sport. Tout le monde était présent et a apporté quelque chose, c’est une très bonne victoire. Ce sera différent en Russie, ils ont de gros joueurs et nous avaient posé des problèmes à l’aller. A nous de faire un gros match." D’un point de vue personnel, c’était une remise en route pour Batum à plusieurs niveaux: "Ça fait un peu plus de deux mois que je n’avais pas fait un match. Ce n’est pas pareil que l’entraînement, j’ai eu un peu de mal à me remettre en route (sourire). Et en équipe de France, je restais sur une très mauvaise note, donc ça fait du bien de montrer le maillot et de faire un match comme ça."

Le dernier souvenir, c’était bien sûr la rouste subie face à l’Espagne à Rio (92-67), en quarts de finale des JO 2016. Beaucoup de temps a passé depuis, comme le symbolisent les meilleurs marqueurs de la rencontre du jour, à savoir Gobert et Vincent Poirier avec 16 points chacun (15 points pour De Colo). Une victoire en Russie, lundi, qualifierait les Bleus pour ce Mondial 2019, avant même ce deuxième tour où elle devrait retrouver la République tchèque, ainsi que la Finlande, la Bulgarie ou l’Islande. Au-delà de faire le boulot, c’est aussi une équipe qui se construit à un an et demi de la compétition chinoise.