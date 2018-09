La France n'a pas tout perdu

Gagner pour accéder directement aux quarts de finale et éviter les Etats-Unis et l'Espagne jusqu'en finale. C'était le contrat parfait proposé à l'équipe de France de basket pour son troisième match de la Coupe du monde, ce mercredi, face au Canada. Sauf que rien ne s'est passé comme prévu durant cette ultime journée de la phase des poules. Les Bleues, invaincues en deux matches comme leurs adversaires, ont déraillé dans cette finale du groupe A, s'inclinant 71-60.

Le premier quart-temps était pourtant idéal (12-25) mais la machine s'est complètement grippée ensuite. En attestent les 21 balles perdues ou les 13 rebonds offensifs concédés. Un revers qui envoie les Tricolores en barrage contre la Turquie, mercredi, mais leur garantit d'éviter... l'Espagne en quart ! Car simultanément, le pays organisateur a concédé une défaite surprise devant la Belgique (72-63). La Roja, qui a tant calculé par le passé, surtout chez les hommes, se retrouve donc barragiste, comme la France, mais change de partie de tableau, certaine de ne plus croiser Team USA avant une éventuelle finale... Contrairement aux Bleues qui, si elles passent la Turquie et la Belgique, pourraient rencontrer les Américaines en demi-finale.

Une défaite finalement pas si amère pour la France ? Les Bleues elles, auraient préféré gagner et jouer l'Espagne, à en croire Endy Miyem. "Je n'ai pas fait les calculs, a assuré l'intérieure tricolore au micro de Canal+. Quand on a des ambitions, il faut être capable de gagner tous les matches. Je suis plutôt déçue de ce qu'on a fait ce soir. Si ça nous empêche de tomber contre les Espagnoles, ça ne change rien. Que ce soit X ou Y, personne ne nous donnera rien et il faudra aller chercher les matches." Et ce dès demain, 18h30, face à la Turquie.