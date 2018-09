Gruda envoie les Bleues en quarts

Du travail bien fait ! Après avoir connu sa première défaite de la saison mardi soir face au Canada (71-60), qui l'a privée de la première place de son groupe et d'un billet direct pour les quarts de finale, l'équipe de France a décroché sa place dans le grand huit de la Coupe du monde en dominant la Turquie (78-61), mercredi soir, en barrages.

Les Bleues ont mené la rencontre de bout en bout, après avoir débuté très fort, dans le sillage d'une grande Sandrine Gruda, qui n'a manqué aucun de ses cinq premiers tirs (10-4, 6e). Les joueuses de Valérie Garnier ont vite pris le large, face à des Turques erratiques (29-10, 14e), mais, comme souvent depuis le début de la compétition, elles ont connu un petit trou d'air, qui a permis à leur adversaire de revenir à trois longueurs (45-42, 23e). Il a alors fallu que Gruda, meilleure marqueuse du match avec 20 points (à 9/10 !), relance les Bleues dans un 11-0 salvateur (56-42, 29e). Les coéquipières d'Endy Miyem, capitaine exemplaire avec ses 18 points, ne trembleront plus, en s'appuyant sur une défense efficace.

On franchit une première étape dans cette compétition

"J'aime assez être présente dans les moments importants, expliquera Gruda après coup au micro de Canal+ Sport. Il fallait qu'on gagne ce match pour poursuivre l'aventure. J'avais beaucoup de détermination, on en avait toutes." Héléna Ciak confirme : "On était déçues après le match d'hier soir, mais on s'est vite remobilisées. On franchit une première étape dans cette compétition. On va bien savourer."

Les Bleues ont maintenant une journée pour se reposer, jeudi, avant d'entamer le "moneytime" de cette compétition vendredi. Elles affronteront donc la Belgique, qui a créé la surprise en dominant l'Espagne, même si on peut soupçonner l'Espagne d'avoir laissé filer ce match pour éviter de croiser les Etats-Unis en demi-finales. Cela reste un adversaire à la portée des Tricolores, qui rêvent ouvertement de podium mondial.