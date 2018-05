Batum, Gobert et Fournier avec les Bleus, De Colo aussi

Privé des joueurs NBA et de ceux évoluant en Euroligue lors des quatre premiers matches de qualification, tous gagnés, à la Coupe du monde 2019, en novembre 2017 puis en février, Vincent Collet pourra compter sur eux lors des deux prochaines rencontres des Bleus, le 29 juin en Bosnie et le 2 juillet en Russie.

Nicolas Batum (Charlotte Hornets), Rudy Gobert (Orlando Magic) et Evan Fournier effectuent donc leur retour dans un groupe tricolore qui pourra également compter sur Nando De Colo (CSKA Moscou) et Fabien Causeur (Real Madrid), opposés au Final Four de l’Euroligue.

Le groupe: Andrew Albicy, Fabien Causeur, Thomas Heurtel - Nicolas Batum, Nando De Colo, Evan Fournier, Edwin Jackson, Paul Lacombe - Boris Diaw, Moustapha Fall, Rudy Gobert, Louis Labeyrie, Mathias Lessort, Vincent Poirier.

Les réservistes: Axel Julien, Alain Koffi, Lahaou Konaté, Yakuba Ouattara.