Pau: Slade forfait à cardiff

C'est un vrai coup dur pour la Section Paloise qui ne pourra pas compter sur son ouvreur néo-zélandais Colin Slade à l'occasion de la demi-finale de Challenge Cup face aux Blues de Cardiff ce samedi, à l'Arms Park (14h). L'ancien All Black doit renoncer à sa participation à la 3e apparition du club béarnais à ce stade de la compétition (après 2000 et 2005, à chaque fois la Section s'était qualifiée). Slade, qui s'est blessé lors des 5 dernières minutes du dernier match de Top 14 perdu face à Agen, souffre d'une déchirure derrière la cuisse : "La saison de Colin est très certainement terminée", a déclaré le président Bernard Pontneau, cité par La République des Pyrénées. En revanche, Simon Mannix et son staff enregistrent les retours des ailiers Watisoni Votu et Frank Halaï.