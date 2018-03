Pau élimine les tenants parisiens

La priorité n'est évidemment plus l'Europe pour un Stade Français plus que jamais menacé de relégation en Top 14. Mais c'est l'événement de la soirée à Pau, où le club de la capitale a abandonné son titre en Challenge Cup, dominé sur la pelouse du Hameau par la Section (35-32, mi-temps : 27-14) en quarts de finale de la compétition.

C'est fini ! La @SectionPaloise s'impose face au @SFParisRugby et se qualifie pour les 1/2 finales !#ChallengeCupRugby pic.twitter.com/Q8o5b5LXVD — Challenge Cup France (@ChallengeCup_FR) 30 mars 2018

Seule équipe avec Montpellier vainqueur en Béarn dans le cadre du championnat, l'équipe parisienne n'a pas été en mesure de rééditer cette performance, mais sera tombée les armes à la main. Malgré le forfait de son capitaine Sergio Parisse, contraint de renoncer à la dernière minute, Paris aura mené la vie dure aux Palois, qui prenaient le score et menaient même 27 à 7 après les essais de Jale Vatubua (4e), Benson Stanley (22e) et Thibault Daubagna (37e). Mais le Stade, qui avait déjà su répliquer d'entrée par Clément Daguin (6e) ne lâchait rien. Et, toujours aussi joueur, infligeait un 17-0 à son adversaire grâce à Charlie Francosz (40e+3) et Djibril Camara en contre (43e). Sans sa maîtrise habituelle, la Section parvenait à préserver l'essentiel grâce à l'essai en force de son jeune talonneur Quentin Lespiaucq, élu homme du match (52e). Mais jusqu'au bout, la menace pèsera avec le nouvel essai de Marvin O'Connor (78e). Sans que Jules Plisson, encore défaillant au but avec cette pénalité (76e) et cette transformation (79e) ratées sur la fin, ne parvienne à arracher la prolongation.

C'est Pau qui jouera les demi-finales à domicile, si Edimbourg domine Cardiff dimanche (18h45).