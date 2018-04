Pas de finale pour les Palois

Tant pis pour les pintxos (tapas basques) ! Un rêve passe pour Pau et ses supporters qui ne passeront pas les Pyrénées pour rejoindre Bilbao et sa fameuse cathédrale de San Mames, théâtre cette saison des finales européennes : la Section ne rejouera pas une finale de Challenge Cup, comme les Béarnais y étaient parvenus en 2000 (victoire face à Castres 34-21) et en 2005 (défaite face à Sale 27-3). Les Palois, vainqueurs de tous les matches dans leur campagne européenne, ont trouvé leurs maîtres ce samedi, à l'Arms Park de Cardiff, où les Blues s'imposent (16-10, mi-temps : 13-10) et affronteront les Anglais de Gloucester le vendredi 11 mai, au stade San Mames de Bilbao (21h).

Une semaine après le non match face à Agen en Top 14, qui compromet leurs chances de qualification en phase finale, le désir évident de rachat des joueurs de Simon Mannix s'est heurté à une équipe galloise terriblement joueuse, capable de prendre d'entrée le score par l'essai précoce de Gareth Anscombe (7-0, 5e). Les visiteurs, sous l'éteignoir, trouvaient le pourtant le moyen de recoller contre le cours du jeu sur un contre de Julien Pierre, dont Conrad Smith profitait pour aplatir sous les poteaux (7-7, 20e). A la pause, tout restait possible (13-10), malgré la botte de l'ouvreur Jarrod Evans, crédité de 11 points.

"Ils méritent leur finale" (Daubagna)

Mais, si les débats s'équilibraient au retour des vestiaires, Pau restera inefficace dans une seconde période, qui figeait le score seulement amplifié par l'inévitable Evans.

"Félicitations à Cardiff, ils méritent leur finale, commentera, beau joueur, Thibault Daubagna. Nous sommes forcément déçus pour les supporters, nous aurions voulu les amener en finale avec nous à Bilbao", regrettait toutefois le demi de mêlée, avant d'ajouter : "Nous devons maintenant relever la tête en championnat." Un élan forcément compliqué à retrouver avant de se déplacer à Montpellier puis de recevoir Toulon.