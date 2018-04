Newcastle: Mermoz titulaire en demi-finale face à Gloucester

Alors qu'il n'a jusqu'à présent connu aucune titularisation dans le championnat d'Angleterre cette saison, ne débutant que 5 rencontres en Coupe Anglo-galloise ou en phase de poules de la Challenge Cup, Maxime Mermoz sera titulaire dans cette dernière compétition, à l'occasion de la demi-finale que jouera vendredi son club de Newcastle dans une opposition 100 % anglaise au Kingsholm Stadium de Gloucester (20h45). Le trois-quarts centre international a vu sa saison gâchée par un problème d'oreille interne.

Le XV de Newcastle : Hammersley - Harris, Mermoz, Matavesi, Kibirige - (o) Hodgson, (m) Young - Graham, Burrows, Olmstead - Robinson, Green - Wilson, Lawson, Lockwood.

Remplaçants : Socino, Vickers, Davison, Witty, Wilson, Stuart, Radwan, Penny.

TEAM NEWS



Marshall, Ackermann, McAllister, Matu'u, Balmain & Galarza all start for Cherry and Whites in strong 23 for semi-final humdinger at Kingsholm#GLOvNEW pic.twitter.com/zjaOMhnVB5