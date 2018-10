L'Usap dévorée par les Sharks après la pause

Si les Catalans espéraient profiter de la parenthèse européenne en Challenge Cup pour soigner leur moral abîmé par un début de saison en Top 14 sans la moindre victoire pour le promu, lanterne rouge après 7 journées, c'est raté. Le match d'ouverture de la compétition à Aimé-Giral ce vendredi soir face aux Sharks de Sale a fini par mal tourner après la pause pour aboutir à une nouvelle lourde défaite (24-41, mi-temps : 16-19). Les Sang et Or concèdent pas moins de 6 essais pour n'en rendre que deux signés Pierre Lucas et Geneis Maema.

Dans cette Poule 3 où évoluent 2 clubs français, l'Union Bordeaux-Bègles se déplacera samedi sur le terrain des Irlandais du Connacht (16 heures).