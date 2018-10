Clermont évite le naufrage français

Cinq clubs français jouaient simultanément la première journée du Challenge européen, ce samedi. Plus habitué à la Champions Cup, Clermont s’est imposé chez les Saints de Northampton (20-41). Betham (22e et 38e) et Yato (34e et 64e) ont notamment inscrit un doublé dans les six essais auvergnats.

Pour le reste, les équipes tricolores ont pris l'eau. Grenoble n'a pas existé à Trévise, en Italie (40-14). Bordeaux-Bègles s'est incliné chez la province irlandaise du Connacht (22-10).

Agen a coulé chez les Harlequins (54-22). Les Londoniens ont passé sept essais à la défense du SUA. En terre galloise chez les Ospreys, Pau n'a pas pu inscrire le moindre point (27-0).