2 de chute pour le Stade Français à Pau

Reversés dans la poule 2 du Challenge européen et battus lors de leur entrée en lice, Pau et le Stade Français s'affrontaient ce samedi pour un match franco-français dans le cadre de la 2e journée de cette compétition. Devant son public du stade du Hameau, la Section Paloise a dominé le club de la capitale (21-15).

Les Verts ont fait la différence en première période avec un essai de Blanc (31e) puis un essai de pénalité cinq minutes plus tard (36e). Ce matelas d'avance s'est avéré suffisant car malgré les essais parisiens de Yobo (58e) et Van Zyl (69e), les visiteurs échoueront finalement à six longueurs de leur hôte du jour.

En dépit du point de bonus défensif glané ce samedi, le Stade Français hypothèque presque définitivement ses chances de qualification pour les quarts avec cette seconde défaite en autant de sorties. Cette campagne européenne a en revanche une saveur différente pour les Béarnais qui empochent 4 points au classement. Troisièmes, les hommes de Simon Mannix accusent un retard d'une seule unité sur les Gallois des Ospreys et les Anglais de Worcester qui ne se sont pas encore affrontés.