Ça va très mal au Bayern Munich ! Le match nul concédé à domicile face à Augsbourg (1-1) il y a deux semaines n'était pas qu'un accident. Les champions d'Allemagne viennent de vivre huit jours assez terribles, avec une défaite sur la pelouse du Hertha Berlin (0-2), un piètre match nul contre l'Ajax Amsterdam (1-1) en Ligue des champions, et enfin une humiliation à l'Allianz-Arena, ce samedi, contre Mönchengladbach (0-3).

Les visiteurs ont très vite glacé l'ambiance grâce au Français Alassane Pléa (10e) et à Lars Stindl (16e), et jamais le Bayern n'a su se remettre de cette entame calamiteuse. La domination des Bavarois (72% de possession, 14 tirs à 7) s'est avérée stérile, malgré les changements opérés par Niko Kovac, qui a lancé Franck Ribéry et Serge Gnabry après la mi-temps, à la place d'Arjen Robben et Thomas Müller. Pire, le Borussia a inscrit un troisième but en fin de match, signé Patrick Herrmann (88e), où la défense munichoise a affiché un comportement pour le moins suspect.

Niko Kovac aura du mal à convaincre sa direction que les joueurs ne l'ont pas lâché. pic.twitter.com/uo9NkZHqQ5 — Christophe Kuchly (@CKuchly) 6 octobre 2018

Dans ces conditions, la situation du nouvel entraîneur Niko Kovac, qui a succédé cet été au vénérable Jupp Heynckes, devient naturellement très compliquée. Le Bayern n'est pas encore largué au classement, 5e, à quatre points du Borussia Dortmund. Mais la dernière fois que le géant bavarois avait enchaîné trois matches de suite sans victoire en Bundesliga, c'était en septembre 2010, sous Louis van Gaal. Et c'est Dortmund qui avait été champion.