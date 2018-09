Le Bayern Munich de Niko Kovac enregistre ce vendredi sa première défaite de la saison à l'occasion de son déplacement au Stade Olympique, où le Hertha Berlin signe sa première victoire depuis 9 ans contre l'ogre du football allemand (2-0) en ouverture de la 6e journée de Bundesliga. Malgré une avalanche d'occasions sur le but adverse, Franck Ribéry, rare satisfaction de son équipe, et ses partenaires, beaucoup trop inefficaces, s'inclinent sur des buts de Vedad Ibisevic sur penalty (23e) et Ondrej Duda (44e), le meilleur buteur du championnat avec cinq buts.

Au classement, le Hertha, fort du meilleur début de saison de son histoire, rejoint le Bayern qui ne devance ses vainqueurs du jour que grâce à un petit but.