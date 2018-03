Il n'y a pas si longtemps, les rencontres entre le Bayern Munich et le Borussia Dortmund étaient serrées, accrochées et incertaines. Cette saison, un monde sépare les deux formations. Le Bayern l'a rappelé de manière cinglante et humiliante à son rival, samedi, lors de la 28e journée de Bundesliga.

En une mi-temps, les Bavarois ont semé la désolation dans les rangs adverses. C'est avec cinq buts dans la musette que Bürki, le portier des Borussen, et ses partenaires sont rentrés au vestiaire. Tout le monde ou presque à participé à la fête de ce Klassieker sans le moindre suspense. Robert Lewandoswki, évidemment, auteur d'un triplé (5e, 44e et 87e) contre le club qui l'a révélé au monde entier, mais aussi Franck Ribéry, qui jouit d'une seconde jeunesse remarquable ces derniers mois au FCB.

Le Français, bientôt 35 ans, a été particulièrement en vue sur deux des trois réalisations munichoises de cet après-midi d'euphorie à l'Allianz-Arena. Sur un petit numéro côté gauche pour se frayer un chemin vers le but et la passe décisive heureuse pour son compère polonais (4-0, 44e), puis en trompant magnifiquement Bürki d'un piqué puissant juste avant la pause (5-0, 45e+1). James Rodriguez, à la réception d'une passe de David Alaba (2-0, 14e) et Thomas Müller, servi sur un plateau par le Colombien (3-0, 23e) s'étaient chargés de lancer les hostilités.

Si on savait déjà que le titre était joué, l'opération est doublement douloureuse pour le Borussia Dortmund. Troisièmes, les joueurs de Peter Stoger ont désormais quatre points de retard sur Schalke 04, dauphin du Bayern. Les hommes de Jupp Heynckes, comme d'habitude revenu pour guider son club vers la gloire, peuvent se concentrer sur leur quart de finale de Ligue des champions contre Séville.