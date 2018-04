Bundesliga - Francfort et Kovac craquent à Leverkusen !

Le Bayer Leverkusen a nettement dominé (4-1) Francfort, samedi, lors de la 30e journée de Bundesliga. Grâce à un triplé de Kevin Volland et un but de Julian Brandt, les joueurs de Heiko Herrlich sont revenus à égalité de points avec le Borussia Dortmund, avant le déplacement du BvB à Schalke dimanche et le choc entre les deux formations le week-end prochain.

Dans le même temps, Hoffenheim l'a emporté (2-0) face à Hambourg pour chiper la 5e place à Francfort et le Hertha Berlin a quasiment condamné (2-1) Cologne à la relégation. A noter également le match nul (1-1) entre Stuttgart et Hanovre.