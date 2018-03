Selon l'entraîneur de Dortmund, "Bolt a du talent"

Peter Stöger, l'entraîneur du Borussia Dortmund, a commenté les premiers pas en tant que footballeur d'Usain Bolt, le recordman du monde du 100 mètres, qui s'est entraîné vendredi avec le club allemand.

"Usain est quelqu'un de très décontracté, a confié le coach du BvB. Pour un sportif de son calibre, il a vraiment les pieds sur terre. C'était un honneur pour nous de travailler avec lui, et de pouvoir le connaître en tant que personne."

Et ballon au pied, que vaut l'homme le plus rapide du monde ? "C'était son rêve de pouvoir s'entraîner avec un club de haut niveau. C'était une superbe expérience pour tout le monde. Il s'est amusé, et il a fait une bonne performance. Je pense qu'il a du talent. Mais s'il veut jouer au plus haut niveau, il lui reste encore du travail, puisque le physique requis pour sa discipline n'est pas le même que le physique requis pour le football."