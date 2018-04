Ribéry, une célébration qui ne passe pas

Une célébration qui ne passe plus. Franck Ribéry aurait été rappelé à l’ordre par le Bayern qui, selon Bild, l’aurait prié de ne plus fêter ses buts en faisant un zéro avec ses doigts. Il y a pourtant déjà eu bien pire que ce geste-là sur les terrains, mais les dirigeants munichois ne voudraient plus que "Kaiser Franck" le fasse, sous peine de sanction. Et cela vaudrait également pour ses coéquipiers.

"En Allemagne, c'est un geste synonyme de félicitations, mais en France et dans les pays du sud de l'Europe, c'est un geste vulgaire et injurieux", expliquait récemment le journal allemand. Une drôle d’interprétation puisque de ce côté-ci du Rhin, le sens qui lui est donné est généralement plutôt positif. Le plus souvent, on l’utilise ainsi pour dire que quelque chose est bien, nickel ou parfait.

C’est – on l’imagine – le message que souhaitait faire passer l’ailier français (35 ans) lorsqu’il trouvait le chemin des filets. Mais pour éviter tout malentendu, ce geste ayant aussi une connotation obscène, la direction bavaroise préfèrerait donc l’interdire. S’il marque contre le Real Madrid, mercredi soir en demi-finale aller de la Ligue des champions, le Tricolore devra manifester sa joie autrement.