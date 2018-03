Quand Batshuayi compare l’OM et Dortmund…

Dans une impasse à Chelsea, Michy Batshuayi a décidé de rejoindre le Borussia Dortmund cet hiver, sous forme d’un prêt de six mois. Alors qu’il retrouve toutes ses sensations du côté de la Ruhr (8 buts en 11 matches), où il a rapidement été adopté par les supporters, l’attaquant Belge a comparé dans un entretien accordé à La Dernière Heure, l'ambiance qu'il a connue au stade Vélodrome de Marseille à celle du Signal Iduna Park du BvB. Avec une légère préférence…

"J'ai été surpris en arrivant. J'ai joué à Marseille, où c'est vraiment quelque chose et je pense que Dortmund, c'est encore un peu plus, c'est un stade incroyable. Quand un attaquant marque, c'est normal qu'il devienne la star et j'ai été directement performant. Je ne m'attendais pas à une intégration aussi rapide, je pensais que ça prendrait plus de temps", a confié le Diable Rouge au média belge.