Nouveau record pour Lewandowski

Sacré Champion d’Allemagne pour la 28e fois de son histoire en début de mois, le Bayern Munich est loin de finir en roue libre sa saison de championnat. Jupp Heynckes, son coach, pouvait bien laisser au repos plusieurs de ses cadres, dont Corentin Tolisso, ce samedi, à l’occasion du déplacement de son équipe à Hanovre, modeste treizième du classement, l’ogre du football allemand a mis un point d’honneur à préparer au mieux le choc à venir de la demi-finale aller de Ligue des champions face au Real Madrid mercredi, à l’Allianz Arena (20h45).

Une douzième victoire sans appel en déplacement (0-3), au cours de laquelle Thomas Müller, déjà auteur d’un triplé cette semaine en Coupe d’Allemagne, a pris le soin d’ouvrir le score (57e) et le temps d’égaler son record en carrière de passes décisives, déjà établi la saison passée, avec une douzième offrande. Robert Lewandowski, l’autre figure de l’attaque munichoise, n’est pas en reste.

Lewy est indispensable

Le Polonais, comme s’il voulait pointer un peu plus son caractère indispensable au moment où il fait l’objet de toutes les rumeurs, qui l’envoient une nouvelle fois au Real ou au PSG, signe un nouveau record. Déjà devenu le meilleur buteur étranger du club avec 142 réalisations il y a peu devant Hambourg (6-0), voilà l’attaquant qui, fort de son 105e but inscrit en Bundesliga avec le Bayern (72e) – le 28e de sa saison –, devient le meilleur buteur étranger pour un seul et même club dans le championnat d’Allemagne.

Lewandowski a peut-être choisi de confier ses intérêts à Pini Zhavi, l’agent à l’origine de la venue de Neymar au PSG, ses états de service plus que jamais font de lui l’atout numéro un du Bayern. Qui poussait récemment son président Karl-Heinz Rumennigge à déclarer dans un entretien accordé à Sky Allemagne : "Il jouera à coup sûr au Bayern Munich la saison prochaine. Je prends volontiers les paris là-dessus."