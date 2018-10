Mönchengladbach se rate à Fribourg

Dauphin du Borussia Dortmund, en tête du classement de Bundesliga, Mönchengladbach est allé s'incliner sur la pelouse de Fribourg, lors du match d'ouverture de la 9e journée du championnat allemand.

Surpris d'entrée par le but des locaux, inscrit sur penalty par Petersen dès la première minute(1-0), les visiteurs égalisent eux aussi sur penalty, par l'intermédiaire de Thorgan Hazard (1-1, 20e). Mais si l'espoir était encore permis à la pause, le Borussia va déchanter en seconde période, encaissant deux buts assassins, le premier inscrit par Waldschmidt (2-1, 57e) et le second dans le temps additionnel, oeuvre de Holer (3-1, 90e+4).

Au classement le Borussia Mönchengladbach reste provisoirement second, tandis que Fribourg remonte au 8e rang.