Mercato Dortmund: Pulisic ne dit pas non à la Premier League

Présent en conférence de presse avant d’affronter l’Angleterre avec les Etats-Unis, jeudi soir (21h) à Wembley, Christian Pulisic a été interrogé sur la perspective d’évoluer en Premier League.

Et le très convoité milieu de terrain de 20 ans, sous contrat avec le Borussia Dortmund jusqu’en 2020, n’est pas opposé à l’idée.

"La Premier League est un championnat qui fait beaucoup rêver les jeunes, et il n’y a aucune raison pour que je n’y joue pas éventuellement un jour, a-t-il déclaré. Comme vous le savez, on vit une super saison à Dortmund et je profite de chaque instant. On verra lorsque viendra le temps d’évoquer mon futur, et ce qu’il se passera."