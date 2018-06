Leipzig: Nagelsmann nouvel entraîneur en... 2019

Après une saison 2016-17 pleine de réussite, celle qui vient de s’achever a été plus compliquée pour le RB Leipzig malgré une sixième place en championnat et un quart de finale de coupe d’Europe. Du coup, le nouveau riche de Bundesliga s'est séparé de son entraîneur Ralph Hasenhüttl.

Après deux saisons à la tête du club d’Allemagne de l’est, ce dernier, arrivé en 2016 en provenance d’Ingolstadt, sera remplacé à partir de 2019 par le plus jeune entraîneur de Bundesliga, Julian Nagelsmann (30 ans), qui a qualifié Hoffenheim pour la prochaine Ligue des champions.

Les dirigeants de Leipzig n'ont cependant pas encore annoncé qui assurera l'intérim pour la saison à venir.

