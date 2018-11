Le Bayern va mal...

Le Bayern Munich a-t-il d'ores et déjà tiré un trait sur le titre de champion 2019 ? Ce samedi, à l'occasion de la 12e journée de Bundesliga, Franck Ribéry et ses partenaires ont de nouveau déçu, et laissent le Borussia Dortmund prendre désormais neuf points d'avance en tête du classement. Signe du malaise et de la crise ambiante en Bavière, l'équipe dirigée par Niko Kovac menait de deux buts à domicile jusque dans le dernier quart d'heure, pour finalement concéder un triste match nul (3-3) face au Fortuna Düsseldorf. Le doublé de Thomas Müller n'aura donc pas suffi, et le vétéran allemand s'est fait voler la vedette par le triplé du Belge Dodi Lukebakio.

Les Bavarois restent cinquième du classement après deux résultats négatifs en championnat, Manuel Neuer et les siens étant tombés au Signal Iduna Park avant la trêve internationale (3-2). Et pendant ce temps, la troupe de Lucien Favre avance, même difficilement comme ce fut le cas à Mayence ce samedi (1-2). Le "super sub" Paco Alcacer (66e) avait frappé deux minutes après son entrée en jeu, mais Quaison avait égalisé promptement pour les locaux (70e), avant que le vétéran Lukasz Piszczek ne porte l'estocade (76e).

En parallèle, d'autres écuries font mal au Bayern, notamment l'Eintracht Francfort du Français Sébastien Haller, encore buteur lors du succès (1-3) des siens à Augsburg. En attendant le résultat du Borussia Mönchengladbach dimanche contre Hanovre, les Munichois peuvent au moins s'estimer heureux d'avoir vu le RB Leipzig chuter à Wolfsburg (1-0) sur un but d'un autre Tricolore, Jérôme Roussillon, alors que Hoffenheim a laissé échapper un succès sur la pelouse du Hertha Berlin (3-3).