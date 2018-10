Le Bayern Munich grignote

Lucien Favre avait bien du mal à cacher sa colère au coup de sifflet final... L'entraîneur du Borussia Dortmund n'a que très peu goûté, finalement, à la prestation d'ensemble de ses hommes ce samedi, lors de la 9e journée de Bundesliga. Car malgré le soutien du Signal Iduna Park, Marco Reus et consorts n'ont pu faire mieux que partager les points (2-2) face au Hertha Berlin, un sérieux prétendant à l'Europe. Néanmoins, l'équipe de l'ancien coach de l'OGC Nice semblait avoir le match en main. Jadon Sancho a ainsi, par deux fois, permis aux siens de prendre l'avantage à la marque (27e et 61e), mais ça n'a pas suffi...

Les errances défensives du leader du championnat ont fini par se payer cash. L'ancien Parisien Dan-Axel Zagadou a ainsi provoqué un penalty en fin de match, pour permettre à l'ancien Lillois Salomon Kalou d'égaliser une deuxième fois (90e+1), après sa première banderille de la fin de première période (41e). Ou comment faire les affaires du Bayern Munich, qui a su profiter de ce raté du Borussia Dortmund, et de celui de Mönchengladbach vendredi soir à Fribourg (3-1), pour effectuer un joli rapproché au classement. En effet, les tenants du titre sont parvenus à s'imposer (1-2) à Mayence, au terme d'un match compliqué et d'une prestation qui suscitera une nouvelle fois les critiques, n'en déplaise au président Karl-Heinz Rummenigge.

Les Bavarois ont encore rendu une copie brouillonne, notamment sur le plan défensif, et ont aussi manqué d'efficacité dans le dernier geste malgré une nette domination territoriale. Leon Goretzka a fini par placer les siens sur les bons rails avant le repos (39e), après un premier but refusé logiquement à Thiago Alcantara pour un hors jeu. L'ancien milieu de terrain du FC Barcelone signera finalement son premier but de la saison un peu plus tard, en seconde période, pour redonner un avantage définitif au Bayern Munich (62e) après l'égalisation concédée au retour des vestiaires (48e). Toujours souffreteux, les Munichois remontent donc néanmoins à la deuxième place du classement, à deux longueurs du Borussia Dortmund, mais le Werder Brême pourrait s'intercaler en cas de succès dimanche au détriment du Bayer Leverkusen.