Le Bayern fête son titre en régalant ses supporters

Le Bayern Munich se porte à merveille. Fraîchement sacré champion d'Allemagne et qualifié pour le dernier carré de la Ligue des champions, le club bavarois a offert un festival offensif à ses supporters à l'occasion de la venue de Mönchengladbach lors de la 30e journée de Bundesliga (5-1). Trois jours après un match nul suffisant pour se hisser en demi-finale européenne aux dépens de Séville (0-0), la formation de Jupp Heynckes s'est rattrapée sur le plan du spectacle.

Les visiteurs ont pourtant ouvert le score par Josip Drmic (9e), face à une équipe en partie remaniée où Corentin Tolisso était titulaire. Son compatriote Franck Ribéry était assis sur le banc en compagnie notamment de James Rodriguez, Robert Lewandowski ou encore Arjen Robben. Sandro Wagner a répliqué d'un doublé (37e et 41e). Derrière, Thiago Alcantara (51e), David Alaba (68e) et Lewandowski (82e), entré en jeu un peu plus tôt, ont aggravé la marque, régalant leur public, avec une mention particulière pour le but du latéral gauche.

Au classement, le club bavarois augmente un extraordinaire capital devenu anecdotique (75 points). Le Bayern Munich se tourne maintenant vers la Coupe d'Allemagne et une demi-finale programmée mardi à Leverkusen. L'occasion de boucler une quinzaine parfaite. En attendant une fin de saison magique ?