Le Bayern compte bien acheter James

Aucun doute ! Le Bayern Munich compte bien exercer son option d'achat pour enrôler définitivement James Rodriguez. Le club bavarois se félicite même par avance de l'excellente opération à venir. "C'est une opération magnifique. Son adaptation est bonne et il apporte beaucoup à l'équipe. On est très content de lui. On a une option et on va l'exercer", a ainsi plaidé Rummenigge, le président bavarois.

Au final, le Bayern va régler 42 millions d'euros en plus des 13 millions déjà versés pour son prêt. Le transfert de l'international colombien leur sera donc revenu à 55 millions. On est très loin des standards actuels...