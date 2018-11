Jadon Sancho joueur du mois

Jadon Sancho (Dortmund) a été élu joueur du mois de Bundesliga pour le mois d'octobre, et succède ainsi à son coéquipier Marco Reus, récompensé en septembre.

Le prodige anglais (18 ans) a inscrit 3 buts et délivré 1 passes décisive lors des 3 rencontres du Borussia en octobre.

