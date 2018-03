Hoffenheim fait le show, Leipzig est prêt à recevoir l'OM 

C’est pour le moment le carton de cette 28e journée de Bundesliga: Hoffenheim a étrillé Cologne (6-0) sur sa pelouse, ce samedi après-midi, grâce notamment à un doublé de Gnarby et d’Uth.

Lancés dans la course à la Ligue des champions, Leipzig (4e), adversaire de l'OM jeudi prochain en quart de finale de la Ligue Europa, et Schalke (2e) se sont respectivement imposés face à Hannovre (2-3) et Fribourg (2-0).

De son côté, le Bayer Leverkusen (5e) n’a pu faire mieux que 0-0 sur sa pelouse contre Augsbourg, à l’instar de Stuttgart, qui concède le nul (1-1) face à la lanterne rouge Hambourg.