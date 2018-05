Favre fera-t-il le marché de Dortmund... à Nice ?

Quel scoop ! Et dire que samedi soir, à l’issue de la défaite (3-2) concédée à Lyon pour son dernier match sur le banc de l’OGC Nice, Lucien Favre (60 ans) refusait de manière catégorique, non pas d’officialiser son départ du club azuréen, tenu pour acquis, mais bien de confirmer sa signature imminente à Dortmund. Une information devenue depuis plus d’un an le secret le moins bien gardé du football français.

Favre au Borussia, c’était écrit de longue date. Une simple question de temps. Déjà le technicien suisse aurait pu rejoindre le club de la Ruhr dès la dernière intersaison, si Nice et son président Rivère, sans solution crédible pour le remplacer à l’époque, n’avaient alors pas opposé une fin de non-recevoir à ce désir.

Un lourd héritage

Le sexagénaire parvient aujourd’hui à ses fins avec ce contrat de 2 ans officialisé seulement 72 heures après ses adieux aux Aiglons, qui pourraient toucher une indemnité estimée à 3 M d’euros pour le rachat de la dernière année de contrat de leur coach.

Favre dont l’héritage à Nice est plus que conséquent (*) entre une place sur le podium (3e) dès une première saison exceptionnelle et, malgré un parcours autrement plus délicat, achevé à une plus anonyme huitième place en Ligue 1, encore un beau parcours européen et une qualification pour les seizièmes de finale de la Ligue Europa lors de la suivante.

En plus de ces résultats et de la très remarquée gestion de son effectif, Mario Balotelli en tête, Favre aura surtout offert aux supporters niçois une qualité de jeu portée sur l’offensive et la possession de balle que son successeur choisira ou non d’assumer, selon qu’il s’agisse du peu expérimenté Patrick Vieira (41 ans) ou de l’Argentin Eduardo Berizzo (48 ans), adepte lui aussi du beau jeu.

Mais cette période d’incertitude et d’instabilité pourrait être aussi accentuée par la tentation pour le nouveau coach du Borussia de déshabiller le Gym de ses plus talentueux et plus prometteurs éléments. A commencer par un Alassane Pléa, à la côte élevée outre-Rhin – on dit Gladbach prêt à mettre 20 M€ sur l’attaquant aux 16 buts inscrits cette saison en L1 – et qui pourrait sans doute se montrer sensible à l’idée de franchir un palier dans un grand club européen et d'y disputer la Ligue des champions, à peine effleurée avec Nice, sous les ordres d’un coach avec lequel il a trouvé le chemin des filets à 34 reprises en deux saisons. Une perspective plutôt rassurante à l'heure d'un premier grand saut à l'étranger.

(*) En Ligue 1, son total est de 37 victoires, 21 nuls et 18 défaites, soit un pourcentage de victoire qui s’élève à 48,7 %. Le meilleur ratio des entraîneurs niçois.