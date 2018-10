Dortmund: Avenir sécurisé pour Sancho

Opposé à Monaco mercredi en Ligue des champions, le Borussia Dortmund a officialisé ce mardi la prolongation de contrat de Jadon Sancho. Le jeune attaquant de 18 ans est ainsi désormais lié jusqu'en 2022 avec l'actuel leader de Bundesliga.

Formé à Watford, puis à Manchester City, ce grand espoir du football anglais avait préféré rejoindre le club allemand en août 2017 pour 8 millions d'euros environ.

Après avoir disputé 12 matches lors de l'exercice précédent (un but inscrit, quatre passes décisives), le natif de Londres est devenu un titulaire indiscutable sous les ordres de Lucien Favre (6 matches de championnat joués, déjà un but et cinq passes décisives à son actif).