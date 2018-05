Coupe: Francfort surprend le Bayern Munich en finale !

3-0, 4-0, peut-être même 5-0: on prédisait une promenade de santé pour les Bavarois et une déroute pour l'Eintracht ce samedi, à Berlin, en finale de la 75e Coupe d'Allemagne.

La sensation n'en est que plus grande avec la victoire totalement inattendue de l'équipe de Francfort, anonyme 8e au classement final de Bundesliga, qui surprend les Champions d'Allemagne du Bayern (3-1). Un doublé du Croate Ante Rebic (11e, 82e) et un 3e but en contre, au bout des arrêts de jeu, dans un but munichois vide, fait le bonheur d'un club qui n'avait plus inscrit la moindre ligne à son palmarès depuis... 30 ans ! L'ogre bavarois est K.-O. au terme de ce match dominé, mais pas gagné pour la dernière de Jupp Heynckes, qui laissera sa place à un successeur nommé Niko Kovac, coach en larmes de... l'Eintracht, appelé donc à prendre ses fonctions précédé d'un titre, dont il prive son futur club !