Chute à Berlin pour le Bayern

Nul doute que Niko Kovac avait imaginé un retour plus heureux à Berlin. L’ancien milieu de terrain du Hertha (*) a connu à la tête du Bayern Munich son premier revers dès la 6e journée de Bundesliga vendredi soir, à l’occasion d’un déplacement totalement raté dans la capitale allemande avec, trois jours après un nul concédé à domicile face à Augsbourg (1-1), cette nouvelle contre-performance face aux Berlinois vainqueurs des champions en titre au Stade Olympique (2-0).

Des Bavarois qui auront beau réintégrer au coup d’envoi les Boateng, Thiago Alcantara, Ribéry, James et autre Lewandowski, accumuler plus de 70% de possession de balle et pas moins de 21 tentatives sur le but adverse (dont seulement deux cadrées…). C’est bien le Hertha qui signe un résultat historique: une première victoire face à l’ogre munichois depuis neuf ans ! Une rareté pour la Vieille Dame qui ne s’était imposée que neuf fois en 66 duels. Pour un total de 152 buts encaissés. Autant dire que la fête s’annonçait belle dans les rues de Berlin après ce coup parfait du nouveau co-leader de la Bundesliga (devancé seulement à la différence de but).

Deux buts en première période, signés Vedad Ibisevic sur penalty (23e), suite à une faute grossière sur Salomon Kalou d’un Jérôme Boateng guère à son avantage, et Ondrej Duda (44e), le meilleur buteur du championnat avec 5 buts, qui trompe en force Manuel Neuer, après avoir profité des largesses d’un flanc gauche (4 des 5 buts munichois concédés dans cette zone, ndlr), où David Alaba n’est guère plus rassurant pour sa défense. Franck Ribéry était bien le Bavarois le plus dangereux, et à 35 ans ce n’est peut-être pas un très bon signe pour l’équipe de Kovac, dont le fauteuil de leader sera menacé samedi par le Borussia Dortmund comme par le Werder Brême.

(*) Kovac a porté le maillot bleu et blanc à deux reprises: (1991-1996) et (2003-2006).