Bundesliga: Schalke répond enfin, le Werder cale

Après un début de saison catastrophique, caractérisé par cinq défaites de rang en championnat (en autant de matches disputés), Schalke 04 sort enfin la tête de l’eau. Opposés à Mainz ce samedi après-midi, à l’occasion de la 6e journée de Bundesliga, les coéquipiers d’Amine Harit l'ont emporté sur le plus petit des scores (1-0), grâce à une réalisation de Schopf (11e). Ainsi, les pensionnaires de la Veltins-Arena cèdent leur place de lanterne rouge à Hanovre.

De son côté, le Werder Brême n’est plus invaincu. Les Vert et Blanc ont subi leur première défaite de la saison sur le terrain de Stuttgart (2-1). A noter également dans la série de matches de 15h30, la victoire à l’extérieur de Leipzig contre Hoffenheim (1-2), le large succès de Nuremberg face à Düsseldorf (3-0) et enfin le match nul, pas moins prolifique en but, entre Wolfsburg et Monchengladbach (2-2).