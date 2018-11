Bundesliga: Pléa s'offre un triplé, Stuttgart respire

Samedi, avant le choc de la 11e journée de Bundesliga entre le Borussia Dortmund et le Bayern Munich à partir de 18h30, le Borussia Mönchengladbach a mis la pression sur la troupe de Lucien Favre en revenant à seulement une longueur, après son succès (1-3) sur la pelouse du Werder Brême. Et le héros du jour est Français, Alassane Pléa, puisque l'ancien Lyonnais ou Niçois a signé un triplé (39e, 48e et 52e).

Dans le même temps, Hoffenheim a pris l'ascendant sur Augsburg (2-1) pendant que Mayence s'imposait à Fribourg (1-3), grâce notamment à des réalisations de Jean-Philippe Gbamin et Jean-Philippe Mateta. En queue de peloton, le Fortuna Düsseldorf a étrillé le Hertha Berlin (4-1), là où le VfB Stuttgart de Benjamin Pavard s'est imposé (0-2) à Nuremberg.