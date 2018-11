Bundesliga: Pavard et Stuttgart chutent encore ! 

Aux journalistes qui en début de semaine lui faisaient remarquer à l'issue de la victoire des Bleus sur l'Uruguay (1-0) qu'il n'était pas dans la forme de sa vie depuis son retour du Mondial, Benjamin Pavard avait répondu par une invitation à le venir voir évoluer avec son club de Stuttgart. Ceux de nos confrères qui auront saisi la balle au bond auront de quoi être inquiet après avoir assisté ce vendredi à la 8e défaite du VfB et de son champion du monde, dominés (2-0) sur la pelouse du Bayer Leverkusen à l'occasion du match d'ouverture de la 12e journée de Bundesliga. Un doublé de Kevin Volland (76e, 83e) fait le malheur de Pavard et de son équipe plus que jamais lanterne rouge de ce championnat d'Allemagne.

They made hard work of it, but @bayer04_en have the three points ✊ #Bundesliga #B04VfB pic.twitter.com/tvjEO9zd7G