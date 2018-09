Bundesliga: Leverkusen lance enfin sa saison

Première victoire de la saison en championnat pour le Bayer Leverkusen qui engrange trois points précieux à domicile, face à Mayence (1-0).

Sans faire ''aussi bien'' que les sept défaites en sept matches de Nancy (Ligue 2), le Bayer restait tout de même sur trois revers en autant de journées depuis la reprise de la Bundesliga. Grace au but de Havertz, la série prend fin et Leverkusen en profite pour remonter au 15e rang.

FINAL



We've finally picked up our first three Bundesliga points!#B04M05 | 1-0 pic.twitter.com/WQUQyq2tPX