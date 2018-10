Bundesliga: Leverkusen explose le Werder

Le Bayer Leverkusen a infligé une lourde défaite au Werder Brême sur sa pelouse (6-2) avec notamment un doublé de Kai Havertz, 19 ans, néo-international allemand. Kevin Volland, Julian Brandt, Karim Bellarabi et Aleksandar Dragovic ont aussi inscrit un but lors du festival du Bayer, le Werder répondant par le vétéran Claudio Pizarro et Yuya Osako.

Le Werder tombe du podium avec ce lourd revers et se retrouve quatrième, à quatre points du Bayern. Leverkusen restait sur trois matches sans victoire en championnat, ce succès permet de remonter à la 12e place.