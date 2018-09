Bundesliga: L’énorme carton de Dortmund !

Sur un nuage, le Borussia Dortmund l’a emporté 7-0 contre Nuremberg, mercredi en Bundesliga. Marco Reus s’est offert un doublé (32e et 58e) et Jacob Bruun Larsen (9e), Achraf Hakimi (49e), Manuel Akanji (74e), Jadon Sancho (85e) et Julian Weigl (88e) ont tous marqué.

Le BVB de Lucien Favre retrouve la 2e place à deux longueurs du Bayern.

A noter que Jean-Kévin Augustin et Alassane Pléa ont inscrit leur 3e but personnel. Leipzig s’est imposé à Stuttgart (2-0) et Mönchengladbach contre Francfort (3-1).