Bundesliga: Leipzig s'impose en dauphin

Fort d’un doublé de Werner (32e, 59e), qui s’est payé le luxe de rater un penalty (64e), d’un autre doublé signé Sabitzer (21e, 55e) et de buts marqués dès le début de match par Kampl (3e) et Poulsen (7e), Leipzig a cartonné devant Nuremberg, ce dimanche, dans le cadre de la 7e journée de Bundesliga (6-0). Une belle victoire qui permet au RB de s’inviter en deuxième position du championnat, à trois longueurs du leader Dortmund et avec un point d’avance sur le Bayern, rétrogradé au sixième rang au terme du week-end.